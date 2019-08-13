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    «Вальядолид» арендует голкипера сборной Украины

    Трансферы Футбол Испании Вальядолид Реал Мадрид
    Вратарь сборной Украины Андрей Лунин, контракт которого принадлежит мадридскому «Реалу», следующий сезон на правах аренды проведет в «Вальядолиде», утверждает Marca.

    Андрей Лунин
    Андрей Лунин

    По информации источника, клубы уже согласовали переход чемпиона мира U-20, и сам Лунин также выразил желание продолжить карьеру в новой команде.

    Кстати, президент «Вальядолида» — легендарный бразильский футболист, двукратный обладатель «Золотого мяча» Роналдо, который ранее выступал за «Реал».

    Напомним, прошлый сезон Лунин провел в «Леганесе», но сыграл лишь четыре игры в чемпионате и не смог выбиться в основу. В новом клубе украинец будет бороться за место в стартовом составе с Жорди Масипом. 0

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