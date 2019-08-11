«Лестер» — «Вулверхэмптон»: счет матча — 0:0, обзор

В первом туре английской Премьер-лигипринимал

Обе команды создали примерно одинаковое количество моментов, но встреча в итоге завершилась без забитых мячей — 0:0.

В начале второго тайма гол Леандера Дендонкера был отменен после просмотра видеоповтора. Футболист «волков» подыграл себе рукой.

Во втором туре «Лестер» сыграет в гостях у «Челси», а «Вулверхэмптон» будет принимать «Манчестер Юнайтед».