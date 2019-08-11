«Лестер» — «Вулверхэмптон»: счет матча — 0:0, обзор

«Лестер» — «Вулверхэмптон»
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Обе команды создали примерно одинаковое количество моментов, но встреча в итоге завершилась без забитых мячей — 0:0.
В начале второго тайма гол Леандера Дендонкера был отменен после просмотра видеоповтора. Футболист «волков» подыграл себе рукой.
Во втором туре «Лестер» сыграет в гостях у «Челси», а «Вулверхэмптон» будет принимать «Манчестер Юнайтед».
АПЛ, 1-й тур
«Лестер» — «Вулверхэмптон» — 0:0
«Лестер»: Шмейхель, Эванс, Рикарду Перейра, Чилвелл, Чаглар Сеюнджю, Тилеманс, Ндиди, Чудхури (Барнс, 61), Мэддисон, Варди, Перес (Олбрайтон, 76)«Вулверхэмптон»: Руй Патрисиу, Боли, Доэрти, Беннетт, Хонни Кастро, Коади, Жоау Моутинью, Дендонкер, Невеш (Саисс, 81), Хименес, Жота (Кутроне, 76)Предупреждения: Хонни Кастро, 31. Невеш, 60