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    «Лестер» и «Вулверхэмптон» голов не забили

    «Лестер» — «Вулверхэмптон»: счет матча — 0:0, обзор

    Англия. Премьер-лига Футбол Англии Лестер Сити Вулверхэмптон Календарь АПЛ
    В первом туре английской Премьер-лиги «Лестер» принимал «Вулверхэмптон».

    «Лестер» — «Вулверхэмптон»
    «Лестер» — «Вулверхэмптон»

    Обе команды создали примерно одинаковое количество моментов, но встреча в итоге завершилась без забитых мячей — 0:0.

    В начале второго тайма гол Леандера Дендонкера был отменен после просмотра видеоповтора. Футболист «волков» подыграл себе рукой.

    Во втором туре «Лестер» сыграет в гостях у «Челси», а «Вулверхэмптон» будет принимать «Манчестер Юнайтед».

    АПЛ, 1-й тур
    «Лестер» — «Вулверхэмптон» — 0:0
    «Лестер»: Шмейхель, Эванс, Рикарду Перейра, Чилвелл, Чаглар Сеюнджю, Тилеманс, Ндиди, Чудхури (Барнс, 61), Мэддисон, Варди, Перес (Олбрайтон, 76)«Вулверхэмптон»: Руй Патрисиу, Боли, Доэрти, Беннетт, Хонни Кастро, Коади, Жоау Моутинью, Дендонкер, Невеш (Саисс, 81), Хименес, Жота (Кутроне, 76)Предупреждения: Хонни Кастро, 31. Невеш, 60
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