Гол Месси в ворота «Ливерпуля» стал лучшим по итогам сезона 2018/2019

Лионель Месси
globallookpress.com
Победитель определялся путем голосования, в котором принимали участие болельщики. Таким образом, гол Месси собрал большинство голосов.
Также в списке номинантов были такие исполнители как Исмаила Сарр («Ренн»), Давид Фаупала («Аполлон»), Педро Родригес («Челси»), Энцо Мийо (сборная Франции U17), Катерина Свиткова («Славия»), Криштиану Роналду («Ювентус»), Нани («Спортинг» Лиссабон), Иван Ракитич («Барселона») и Данилу (сборная Португалии).
Стоит напомнить, что в том матче «Барса» выиграла 3:0, однако «блауграна» уступили в ответной встрече со счетом 4:0.
...and here it is 👏— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) 9 августа 2019 г.
🔵🔴 A stunning free-kick from the @FCBarcelona captain! #UCL | #GoalOfTheSeason pic.twitter.com/nUHfJVPuBl