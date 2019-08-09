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    Гол Месси в ворота «Ливерпуля» стал лучшим по итогам сезона 2018/2019

    УЕФА Между тем
    На сайте УЕФА опубликовали победителя в номинации «лучший гол» сезона 2018/2019. Самым красивым оказался гол Лионеля Месси в матче полуфинала Лиги чемпионов в ворота «Ливерпуля».

    Лионель Месси
    Лионель Месси

    Победитель определялся путем голосования, в котором принимали участие болельщики. Таким образом, гол Месси собрал большинство голосов.

    Также в списке номинантов были такие исполнители как Исмаила Сарр («Ренн»), Давид Фаупала («Аполлон»), Педро Родригес («Челси»), Энцо Мийо (сборная Франции U17), Катерина Свиткова («Славия»), Криштиану Роналду («Ювентус»), Нани («Спортинг» Лиссабон), Иван Ракитич («Барселона») и Данилу (сборная Португалии).

    Стоит напомнить, что в том матче «Барса» выиграла 3:0, однако «блауграна» уступили в ответной встрече со счетом 4:0.

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