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    Владелец «Дерби»: Уверен, что мы согласуем вопрос с Руни

    Трансферы Дерби Чемпионшип Футбол Англии MLS
    Английский нападающий Уэйн Руни прибыл в Лондон для переговоров с клубом Чемпионшипа «Дерби Каунти».

    Уэйн Руни
    Уэйн Руни

    Соответствующие фото появились в Twitter.

    Английский клуб предложил Руни стать играющим тренером команды.

    Владелец «Дерби» Мелвин Моррис выразил уверенность в том, что Руни присоединится к команде:

    «Я уверен, что мы согласуем этот вопрос. Ключевым моментом было то, что мы узнали о желании Уэйна вернуться в Великобританию. После этого мы начали думать, что здесь можно сделать. Очень важным был его разговор с нашим тренером Филиппом Коку», — цитирует Морриса Talksport.

    Напомним, Руни является игроком американского «Ди Си Юнайтед». Его текущий контракт рассчитан до конца 2020 года.

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