Владелец «Дерби»: Уверен, что мы согласуем вопрос с Руни

Английский нападающийприбыл в Лондон для переговоров с клубом Чемпионшипа

Соответствующие фото появились в Twitter.

Английский клуб предложил Руни стать играющим тренером команды.

Владелец «Дерби» Мелвин Моррис выразил уверенность в том, что Руни присоединится к команде:

«Я уверен, что мы согласуем этот вопрос. Ключевым моментом было то, что мы узнали о желании Уэйна вернуться в Великобританию. После этого мы начали думать, что здесь можно сделать. Очень важным был его разговор с нашим тренером Филиппом Коку», — цитирует Морриса Talksport.

Didn’t know Wayne Rooney was also in our flight ✈️ 👍🏽⚽️📸🤳🏽 pic.twitter.com/Yhs5eIw2mN