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    Аленичев: «Порту» — фаворит в противостоянии с «Краснодаром»

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    Бывший тренер «Спартака», «Енисея» и тульского «Арсенала» Дмитрий Аленичев высказал мнение о шансах «Краснодара» в матчах третьего отборочного раунда Лиги чемпионов против «Порту».

    Дмитрий Аленичев
    Дмитрий Аленичев

    Будучи игроком, Аленичев выступал за «Порту» и выиграл с командой Кубок УЕФА и Лигу чемпионов.

    «С одной стороны хотелось, чтобы нашей команде достался менее серьезный соперник. "Порту" практически каждый год играет в Лиге чемпионов, это коллектив высокого европейского класса.

    Богатейший опыт встреч с самыми большими клубами. "Быкам" придется нелегко. И в то же время приятно, что уже на данном этапе россияне противостоят сопернику такого уровня.

    Зрители получат удовольствие от футбола, а игроки — мощный опыт. Никакого страха не должно быть. Это наоборот интересно.

    Знаете, шансы были бы выше, если бы на поле вышел тот "Краснодар", что мы видели в прошлом году. Сейчас "Порту" фаворит. Его шансы предпочтительнее», — приводит слова игрока «Спорт-Экспресс». 0

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