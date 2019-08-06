Аленичев: «Порту» — фаворит в противостоянии с «Краснодаром»

Бывший тренер «Спартака», «Енисея» и тульского «Арсенала»высказал мнение о шансахв матчах третьего отборочного раунда Лиги чемпионов против

Будучи игроком, Аленичев выступал за «Порту» и выиграл с командой Кубок УЕФА и Лигу чемпионов.

«С одной стороны хотелось, чтобы нашей команде достался менее серьезный соперник. "Порту" практически каждый год играет в Лиге чемпионов, это коллектив высокого европейского класса.

Богатейший опыт встреч с самыми большими клубами. "Быкам" придется нелегко. И в то же время приятно, что уже на данном этапе россияне противостоят сопернику такого уровня.

Зрители получат удовольствие от футбола, а игроки — мощный опыт. Никакого страха не должно быть. Это наоборот интересно.

Знаете, шансы были бы выше, если бы на поле вышел тот "Краснодар", что мы видели в прошлом году. Сейчас "Порту" фаворит. Его шансы предпочтительнее», — приводит слова игрока «Спорт-Экспресс». 0