Григорян: Мы не заслуживали поражения, «Арсенал» не был лучше нас

Главный тренер «Тамбова»поделился впечатлениями после поражения от(0:1) в матче 4-го тура чемпионата России.

«Мы выглядели медлительными в первом тайме. По сути дела — единственное проникновение в штрафную Луценко завершил голом.

Безусловно, в первом тайме не выполнили установку: надо было играть агрессивно с "Арсеналом", отобрать у них мяч, заставить двигаться, потому что понятно, что они утомлены.

Надо отдать должное, что очень качественный первый тайм провели соперники, но во втором преимущество было на нашей стороне — силы игроков "Арсенала" начали иссякать.

Другой вопрос, что были моменты, но мы ими не воспользовались. По справедливости, как это говорят, мы не заслуживали поражения. "Арсенал" не был лучше нас», — цитирует Григоряна «Спорт-Экспресс». 0