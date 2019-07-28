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    «Ливерпуль» подписал самого молодого игрока АПЛ

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    На официальном сайте «Ливерпуля» появилась информация о том, что клуб приобрел 16-летнего нападающего по имени Харви Эллиот у лондонского «Фулхэма». Детали этого трансфера оба клуба не разглашают.

    Харви Эллиот
    Харви Эллиот

    В прошлом году футболист дважды стал рекордсменом английского футбола. Первый раз Эллиот стал самым молодым футболистом, который когда-либо дебютировал в Кубке английской лиги. Это произошло в матче с «Миллуолом» в сентябре. На тот момент ему было 15 лет и 174 дня.

    В мае игрок вышел на замену в поединке АПЛ против «Вулверхэмптона» в возрасте 16 лет и 30 дней. Таким образом, новый форвард «Ливерпуля» стал самым молодым игроком Премьер-лиги.

    Юрген Клопп намерен взять новичка на товарищескую встречу с «Наполи», а также на сборы, которые пройдут в Эвиане.

    Известно, что кроме «Ливерпуля» интерес к молодому игроку проявляли ПСЖ, «РБ Лейпциг» и мадридский «Реал».

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