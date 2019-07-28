«Ливерпуль» подписал самого молодого игрока АПЛ

На официальном сайтепоявилась информация о том, что клуб приобрел 16-летнего нападающего по имениу лондонского. Детали этого трансфера оба клуба не разглашают.

В прошлом году футболист дважды стал рекордсменом английского футбола. Первый раз Эллиот стал самым молодым футболистом, который когда-либо дебютировал в Кубке английской лиги. Это произошло в матче с «Миллуолом» в сентябре. На тот момент ему было 15 лет и 174 дня.

В мае игрок вышел на замену в поединке АПЛ против «Вулверхэмптона» в возрасте 16 лет и 30 дней. Таким образом, новый форвард «Ливерпуля» стал самым молодым игроком Премьер-лиги.

Юрген Клопп намерен взять новичка на товарищескую встречу с «Наполи», а также на сборы, которые пройдут в Эвиане.

Известно, что кроме «Ливерпуля» интерес к молодому игроку проявляли ПСЖ, «РБ Лейпциг» и мадридский «Реал».

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