Вермален перешел в японский клуб

Бельгийский защитник Томас Вермален перешел в «Виссел Кобе», сообщается на официальном сайте японского клуба.

Футболист являлся свободным агентом, поэтому достался японцам бесплатно. Условия личного контракта игрока не разглашаются.

フェルマーレン選手はヴィッセルの背番号4を受け継ぐ事になりました!@thomasvermaelen will wear the number 4 for Vissel!#visselkobe #ヴィッセル神戸 pic.twitter.com/xLesxdI3kb