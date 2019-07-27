«Тамбов» — «Спартак»: счет матча 2:0, обзор голов

В поединке третьего тура российской Премьер-лигивстречался с московским

Встреча, которая прошла на стадионе «Мордовия Арена» в Саранске, завершилась со счетом 2:0 (1:0) в пользу тамбовского клуба.

Хозяева открыли счет на 29-й минуте, когда отличился Седрик Гогуа, оказавшийся самым расторопным в штрафной площади. На 69-й минуте Сослан Таказов замкнул подачу с углового и удвоил преимущество хозяев поля.

Таким образом, новичок Премьер-лиги добился первой победы в РПЛ и поднялся на 10-е место в турнирной таблице. «Спартак» потерпел первое поражение в нынешнем сезоне и расположился на восьмом месте.

В следующем туре чемпионата России «Тамбов» проведет матч с тульским «Арсеналом» 4 августа, а «Спартак» днем ранее примет московское «Динамо».