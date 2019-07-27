«Тамбов» — «Спартак»: счет матча 2:0, обзор голов

Фрагмент матча
ФК «Тамбов»
Встреча, которая прошла на стадионе «Мордовия Арена» в Саранске, завершилась со счетом 2:0 (1:0) в пользу тамбовского клуба.
Хозяева открыли счет на 29-й минуте, когда отличился Седрик Гогуа, оказавшийся самым расторопным в штрафной площади. На 69-й минуте Сослан Таказов замкнул подачу с углового и удвоил преимущество хозяев поля.
Таким образом, новичок Премьер-лиги добился первой победы в РПЛ и поднялся на 10-е место в турнирной таблице. «Спартак» потерпел первое поражение в нынешнем сезоне и расположился на восьмом месте.
В следующем туре чемпионата России «Тамбов» проведет матч с тульским «Арсеналом» 4 августа, а «Спартак» днем ранее примет московское «Динамо».
Чемпионат России. Премьер-лига. 3-й тур
«Тамбов» — «Спартак» (Москва) — 2:0 (1:0)
Голы: Гогуа, 29 (1:0). Таказов, 69 (2:0)«Тамбов»: Шелия, Таказов, Ойеволе, Гогуа, Тетрашвили, Килин (Маркелов, 76), Кулик (Чернышов, 57), Чуперка, Карасев, Костюков (Бенито, 67), Аппаев«Спартак» (Москва): Максименко, Рассказов (Ташаев, 82), Жиго, Джикия, Айртон, Зобнин, Фернанду, Гулиев (Ананидзе, 46), З.Бакаев, Луиз Адриану, Понсе (Мирзов, 65)Предупреждения: Гулиев, 3. Таказов, 53. Гогуа, 54. Понсе, 59. Жиго, 69. Мирзов, 82. Шелия, 90