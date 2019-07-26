ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Фрагмент матчаКанонада не загремела. «Арсенал» начал европоход с поражения
  • 14:18
    • Агент Шюррле: Активно общаемся с клубами из России
  • 13:46
    • Бибрас Натхо может вернуться в РПЛ
  • 13:25
    • «Тоттенхэм» хочет приобрести у «Ювентуса» Дибалу
  • 13:00
    • «Эвертон» готов купить Заха за 60 млн фунтов
  • 12:47
    • За Николя Пепе готовы заплатить 80 млн евро сразу 4 клуба
    Все новости спорта

    Агент Шюррле: Активно общаемся с клубами из России

    Трансферы РПЛ Футбол России Спартак Локомотив Бундеслига Футбол Германии Боруссия Д Футбол Англии Фулхэм Календарь РПЛ
    Агент немецкого нападающего Андре Шюррле рассказал о вариантах продолжения карьеры футболиста.

    Андре Шюррле
    Андре Шюррле

    «Он хочет играть в футбол. Есть конкретные запросы из Италии и других стран. Однако в настоящий момент мы наиболее активно общаемся с заинтересованными сторонами из России», — цитирует агента Fussball Transfers.

    Напомним, ранее сообщалось о том, что в услугах Шюррле заинтересованы «Спартак» и «Локомотив». «Железнодорожники» рассматривают как вариант с покупкой, так и с арендой футболиста.

    Прошлый сезон Шюррле провел в аренде в составе английского «Фулхэма». Контракт игрока принадлежит дортмундской «Боруссии». 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Вышедший из моды. Почему Лукаку больше не нарасхват?
  • Вчера в 18:55
    •
  • Прогноз
  • «Динамо» — «Урал»
  • 2.20
  • Сегодня в 20:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Отправит ли «Урал» в отставку Хохлова?
  • «Динамо» — «Урал». Прогноз и ставки
  • 2.20
    •
  • Кто выиграет заокеанское мадридское дерби?
  • «Реал» — «Атлетико». Прогноз и ставки
  • 1.61
    •
  • Продолжит ли «Барса» экспериментировать с составом?
  • «Виссел Кобе» — «Барселона». Прогноз и ставки
  • 1.88
    •
    Все прогнозы
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Уле Гуннар Сульшер Футбол Внутри тура «МЮ»: Погба — душа компании, Сульшер — создатель новой атмосферыМанкунианцы покинули Европу и плодотворно готовятся к сезону, выступая в Международном кубке чемпионов 24/07/2019 в 20:130
  • 10:48
    • Почеттино извинился перед «МЮ» за жесткую игру
  • 14:45
    • У Самедова есть предложения из-за рубежа
  • 14:32
    • Рыбус хочет играть за «Локомотив» до конца карьеры
    Гарет Бейл Футбол Сюрприз от Бейла. Валлиец неожиданно вышел на поле и забил «Арсеналу»«Реал» по пенальти обыграл «канониров» на Международном кубке чемпионов 24/07/2019 в 12:450
  • Экспресс дня

  • Прервет ли московское «Динамо» серию без побед?
  • 3.27
    •
  • 12:55
    • Российские ватерполистки заняли пятое место на ЧМ
  • 12:39
    • Экс-форвард «Ахмата» перебрался в чемпионат Австрии
  • 12:23
    • Названы сроки проведения клубного ЧМ-2019
    Килиан Мбаппе Футбол Что произойдет в европейском футболе в ближайшие три года? 20 прогнозовКлопп покинет «Ливерпуль», «Интер» остановит «Юве», а Мбаппе побьет трансферный рекорд 23/07/2019 в 18:070
  • 11:02
    • Хесус Вальехо может перебраться в Англию
  • 08:00
    • Португалия сократила отставание от России в рейтинге УЕФА
  • 21:55
    • «Арсенал» уступил «Нефтчи» в дебютном матче Лиги Европы
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет новичкам
    • получить
  •  Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига нацийКубок Америки-2019Евро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие