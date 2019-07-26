Агент Шюррле: Активно общаемся с клубами из России

Агент немецкого нападающегорассказал о вариантах продолжения карьеры футболиста.

«Он хочет играть в футбол. Есть конкретные запросы из Италии и других стран. Однако в настоящий момент мы наиболее активно общаемся с заинтересованными сторонами из России», — цитирует агента Fussball Transfers.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в услугах Шюррле заинтересованы «Спартак» и «Локомотив». «Железнодорожники» рассматривают как вариант с покупкой, так и с арендой футболиста.

Прошлый сезон Шюррле провел в аренде в составе английского «Фулхэма». Контракт игрока принадлежит дортмундской «Боруссии». 0