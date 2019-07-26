Президент «Нефтчи»: Мы выиграли битву, а не войну

Президент «Нефтчи»высказал мнение о победе над тульским(1:0) во втором отборочном раунде Лиги Европы.

«Со времени независимости это первая победа азербайджанских клубов в еврокубках над российскими командами.

С этим событием всех поздравляю. Но я считаю, что мы выиграли только битву, а не войну. Если честно, то на ничью ставил.

Хороший результат был бы, но, как видите, добились большего. Эта победа не что-то экстраординарное. У нас сильная команда.

Насколько решили исход пары? На 50 процентов», — цитирует президента azerisport.com.

Ответный матч «Нефтчи» — «Арсенал» пройдет в Баку в четверг, 1 августа. 0