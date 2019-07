Алжирец Беннасер — лучший футболист КАН-2019

Главным героем Кубка африканских наций стал полузащитник сборной

21-летний игрок итальянского «Эмполи» провел на турнире семь матчей (все в стартовом составе) и сделал три результативные передачи, в том числе и в финале против Сенегала (1:0).

Всего за свою национальную сборную Исмаэль провел 14 матчей.

Отметим, что хавбек в скором времени подпишет контракт с «Миланом», который будет рассчитан на пять лет.

Ismaël Bennacer was one of two players to complete 10+ dribbles and make 10+ tackles at the 2019 Africa Cup of Nations.

• 12 dribbles completed

• 10 tackles made

Riyad Mahrez was the other. pic.twitter.com/6rRPW1JoNS