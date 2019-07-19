«Локомотив» продлил контракт с Гильерме

«Локомотив» на своем официальном сайте объявил о продлении контракта с голкипером

Новое соглашение «железнодорожников» с футболистом сборной России рассчитано на три года.

«Переговоры были непростыми, но я очень рад, что в итоге мы нашли компромисс. У истории получился счастливый конец!

Я уже 12 лет в клубе, плюс три — это получается целых 15. Считайте, вся жизнь. У нас очень сильная команда и сплоченный коллектив. Счастлив, что остаюсь частью "Локо". Надеюсь, впереди нас ждет еще много трофеев!», — заявил Гильерме.

Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе отметил, что рад заключенной договоренности с вратарем.

«Жаль, что не получилось подписать контракт раньше, но хорошо, что сделали это сейчас!

Гильерме — сильный вратарь международного уровня и здорово, что ближайшие три года он проведет с нами. Я поздравляю Гильерме, поздравляю болельщиков, поздравляю нас всех!», — сказал Кикнадзе.

Ранее сообщалось, что Гильерме получил предложение от «Спартака». 0