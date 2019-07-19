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    «Локомотив» продлил контракт с Гильерме

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    «Локомотив» на своем официальном сайте объявил о продлении контракта с голкипером Маринато Гильерме.

    Маринато Гильерме
    Маринато Гильерме

    Новое соглашение «железнодорожников» с футболистом сборной России рассчитано на три года.

    «Переговоры были непростыми, но я очень рад, что в итоге мы нашли компромисс. У истории получился счастливый конец!

    Я уже 12 лет в клубе, плюс три — это получается целых 15. Считайте, вся жизнь. У нас очень сильная команда и сплоченный коллектив. Счастлив, что остаюсь частью "Локо". Надеюсь, впереди нас ждет еще много трофеев!», — заявил Гильерме.

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    • Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе отметил, что рад заключенной договоренности с вратарем.

    «Жаль, что не получилось подписать контракт раньше, но хорошо, что сделали это сейчас!

    Гильерме — сильный вратарь международного уровня и здорово, что ближайшие три года он проведет с нами. Я поздравляю Гильерме, поздравляю болельщиков, поздравляю нас всех!», — сказал Кикнадзе.

    Ранее сообщалось, что Гильерме получил предложение от «Спартака». 0

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