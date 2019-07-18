Ван дер Сар: Всего наилучшего в Турине, Маттейс

Ван дер Сар с трофеем «Аякса»
globallookpress.com
«Из "Аякса" — в "Ювентус", я знаю этот путь! Всего наилучшего в Турине, Маттейс! "Ювентус", позаботьтесь о нём», — говорится в сообщении Ван дер Сара.
Контракт с Де Лигтом «Ювентус» подписал на 5 лет. Футболист обошелся «Старой Сеньоре» в 75 млн евро, при этом после выполнения некоторых пунктов контракта «туринцам» придется выплатить еще 10,5 млн евро.
Сам же Ван дер Сар является воспитанником «Аякса». «Ювентус» стал его первым большим европейским клубом. Карьеру футболиста голландец завершил 8 лет назад, выступая за «Манчестер Юнайтед».
From ⚪️🔴⚪️ to ⚪️⚫️, I know the way! 😉— Edwin van der Sar (@vdsar1970) 18 июля 2019 г.
All the best in Turin Matthijs! Take good care of him @Juventusfc.#GoldenBye pic.twitter.com/nAKs4AtU0b