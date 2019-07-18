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    Ван дер Сар: Всего наилучшего в Турине, Маттейс

    Трансферы Между тем
    Генеральный директор «Аякса» и бывший футболист Эдвин ван дер Сар обратился к Маттейсу де Лигту с теплыми словами. Сообщение было опубликовано на официальной странице голкипера в Twitter.

    Ван дер Сар с трофеем «Аякса»
    Ван дер Сар с трофеем «Аякса»

    «Из "Аякса" — в "Ювентус", я знаю этот путь! Всего наилучшего в Турине, Маттейс! "Ювентус", позаботьтесь о нём», — говорится в сообщении Ван дер Сара.

    Контракт с Де Лигтом «Ювентус» подписал на 5 лет. Футболист обошелся «Старой Сеньоре» в 75 млн евро, при этом после выполнения некоторых пунктов контракта «туринцам» придется выплатить еще 10,5 млн евро.

    Сам же Ван дер Сар является воспитанником «Аякса». «Ювентус» стал его первым большим европейским клубом. Карьеру футболиста голландец завершил 8 лет назад, выступая за «Манчестер Юнайтед».

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