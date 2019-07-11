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    Вместо Неймара нужен Мбаппе. «Реал» потерял интерес к бразильцу

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    По данным AS, Неймар больше не является трансферной целью руководства мадридского «Реала». Клуб не собирается покупать футболиста даже несмотря на готовность ПСЖ его отпустить.

    Неймар и Килиан Мбаппе
    Неймар и Килиан Мбаппе

    Стало известно, что вместо бразильца в будущем «сливочные» хотели бы подписать Мбаппе. На данный момент контракт молодого форварда действует до 2022 года. Если футболист не продлит его с «парижанами», то Флорентино Перес будет готов действовать.

    Стоит отметить, что Неймар довольно долго был в сфере интересов «мадридистов». В свете последних конфликтов игрока с руководством ПСЖ, испанцы имели бы большие шансы на то, чтобы заполучить вингера.

    В прошлом сезоне Лиги 1 27-летний бразилец провел 17 поединков и забил 15 голов, а также сделал 8 результативных передач. 0

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