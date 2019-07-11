Вместо Неймара нужен Мбаппе. «Реал» потерял интерес к бразильцу

По данным AS,больше не является трансферной целью руководства мадридского. Клуб не собирается покупать футболиста даже несмотря на готовностьего отпустить.

Стало известно, что вместо бразильца в будущем «сливочные» хотели бы подписать Мбаппе. На данный момент контракт молодого форварда действует до 2022 года. Если футболист не продлит его с «парижанами», то Флорентино Перес будет готов действовать.

Стоит отметить, что Неймар довольно долго был в сфере интересов «мадридистов». В свете последних конфликтов игрока с руководством ПСЖ, испанцы имели бы большие шансы на то, чтобы заполучить вингера.

В прошлом сезоне Лиги 1 27-летний бразилец провел 17 поединков и забил 15 голов, а также сделал 8 результативных передач. 0