на своем официальном сайте опубликовал фотографии комплектов формы на сезон-2019/20.

Помимо традиционного голубого цвета, в домашнем комплекте формы «горожан» будут присутствовать фиолетовые вставки на плечах.

Выездной же комплект сделал в черном цвете со вставками из желтого, голубого и розового цвета.

Техническим спонсором «Ман Сити» является немецкая фирма Puma.

