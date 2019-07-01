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    ЦСКА отдал 19-летнего форварда в аренду «Балтике»

    Трансферы Футбол России ЦСКА Балтика
    Нападающий молодежной команды ЦСКА Виталий Жиронкин на правах аренды перешел в «Балтику».

    Виталий Жиронкин и Семен Матвийчук
    Виталий Жиронкин и Семен Матвийчук

    Об этом сообщается на официальном сайте армейского клуба.

    Отмечается, что 19-летний форвард будет находиться в аренде до окончания сезона-2019/20 без опции дальнейшего выкупа трансфера.

    Также еще один игрок молодежной команды ЦСКА защитник Семен Матвийчук покинул московский клуб и продолжит карьеру в хабаровском СКА на постоянной основе.

    Жиронкин в минувшем сезоне провел 21 матч в молодежном первенстве российской Премьер-лиги, забил 14 голов и сделал 8 результативных передач.

    Матвийчук сыграл в турнире 27 встреч, но не отметился результативными действиями. 0

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