ЦСКА отдал 19-летнего форварда в аренду «Балтике»

Нападающий молодежной командына правах аренды перешел в

Об этом сообщается на официальном сайте армейского клуба.

Отмечается, что 19-летний форвард будет находиться в аренде до окончания сезона-2019/20 без опции дальнейшего выкупа трансфера.

Также еще один игрок молодежной команды ЦСКА защитник Семен Матвийчук покинул московский клуб и продолжит карьеру в хабаровском СКА на постоянной основе.

Жиронкин в минувшем сезоне провел 21 матч в молодежном первенстве российской Премьер-лиги, забил 14 голов и сделал 8 результативных передач.

Матвийчук сыграл в турнире 27 встреч, но не отметился результативными действиями. 0