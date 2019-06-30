Рабьо прибыл в Турин для подписания контракта с «Ювентусом»

«Ювентус» на своем официальном сайте объявил о прибытии полузащитникав Турин.

Футболист прилетел в Италию для прохождения медицинского обследования, после которого он подпишет контракт со «старой синьорой».

По данным СМИ, соглашение будет рассчитано на четыре года. Француз будет зарабатывать 7 миллионов евро в год.

Рабьо перейдет в «Ювентус» на правах свободного агента, так как его контракт с «Пари Сен-Жермен» истек.

В составе парижской команды Рабьо стал пятикратным чемпионом Франции, четыре раза выиграл Кубок Франции. В минувшем сезоне он провел 20 матчей за во всех турнирах и забил два гола. 0