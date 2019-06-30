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    Рабьо прибыл в Турин для подписания контракта с «Ювентусом»

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    «Ювентус» на своем официальном сайте объявил о прибытии полузащитника Адриена Рабьо в Турин.

    Адриен Рабьо
    Адриен Рабьо

    Футболист прилетел в Италию для прохождения медицинского обследования, после которого он подпишет контракт со «старой синьорой».

    По данным СМИ, соглашение будет рассчитано на четыре года. Француз будет зарабатывать 7 миллионов евро в год.

    Рабьо перейдет в «Ювентус» на правах свободного агента, так как его контракт с «Пари Сен-Жермен» истек.

    В составе парижской команды Рабьо стал пятикратным чемпионом Франции, четыре раза выиграл Кубок Франции. В минувшем сезоне он провел 20 матчей за во всех турнирах и забил два гола. 0

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