Украина с минимальным счетом одолела Люксембург

Сборнаяодержала победу над командойв домашнем матче квалификации Евро-2020.

Встреча группы B, которая прошла во Львове, завершилась со счетом 1:0.

Единственный гол подопечные Андрея Шевченко забили на 6-й минуте, когда Роман Яремчук головой замкнул навесную передачу Руслана Малиновского.

Сборная Украины упрочила лидерство в группе, тогда как Люксембург остался на второй строчке.

В еще одном матче сборная Сербии на своем поле обыграла Литву — 4:1.

Группа B

1. Украина — 10 очков (4 игры)

2. Люксембург — 4 (4)

3. Сербия — 4 (3)

4. Португалия — 2 (2)

5. Литва — 1 (3) 0