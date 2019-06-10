Украина с минимальным счетом одолела Люксембург

Роман Яремчук
globallookpress.com
Встреча группы B, которая прошла во Львове, завершилась со счетом 1:0.
Единственный гол подопечные Андрея Шевченко забили на 6-й минуте, когда Роман Яремчук головой замкнул навесную передачу Руслана Малиновского.
Сборная Украины упрочила лидерство в группе, тогда как Люксембург остался на второй строчке.
В еще одном матче сборная Сербии на своем поле обыграла Литву — 4:1.
Группа B
1. Украина — 10 очков (4 игры)
2. Люксембург — 4 (4)
3. Сербия — 4 (3)
4. Португалия — 2 (2)
5. Литва — 1 (3) 0