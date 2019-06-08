Шевченко: Козырем стало физическое состояние игроков сборной Украины

Главный тренер сборной Украиныпрокомментировал результат отборочного матча Евро-2020 с командой(5:0).

«Во-первых, я благодарен ребятам. Тем, кто приехал раньше, как мы попросили. Это очень важный был момент, потому что долгое время без игры сильно бьет по форме игроков.

Приехали, отработали очень хорошо, провели товарищескую игру. Для того же Жени Коноплянки это был большой толчок.

Действительно, сербы выставили очень много атакующих игроков. Играли в три защитника, кажется, в первый раз.

Но мы были готовы к этому, немножко изменили нашу тактическую схему и объяснили игрокам атаки, какие зоны они должны закрывать.

Очень хорошо сработали наши фланги. И очень большую роль сыграло физическое состояние наших игроков, это был наш козырь», — сказал Шевченко в эфире телеканала «Футбол 1». 0