Россия — Сан-Марино: где и когда смотреть онлайн матча квалификации к Евро-2020

Свой третий поединок в отборочном цикле Евро-2020 сыграют. Команды выйдут на поле арены «Мордовия», расположенной в Саранске. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по Москве.

Для Россиян данный поединок является отличной возможностью закрепиться в зоне плей-офф. Возможно, что догнать Бельгию и не получится, но вот оторваться от некоторых преследователей вполне. Во втором туре россияне уверенно обыграли Казахстан со счетом 0:4. В этот раз «красно-белые» тоже имеют высокие шансы на значительное улучшение статистики голов.

Сборная Сан-Марино — главная команда-неудачник в группе I. Коллектив безнадежно проигрывает матч за матчем и конца этой серии неудач пока не видно. Статистика действительно плачевная. В последних 42 играх чемпионата Европы «бело-голубые» ни разу не выиграли, при этом без голов гости оставались в 22 из 23 выступлений на турнире.

Все прогнозы на Евро-2020

Коэффициенты говорят сами за себя — 1.01 на Россию и 59.00 на Сан-Марино. Даже на ничью букмекеры дают очень высокий коэффициент 27.0.

Прогноз на игру Россия — Сан-Марино можно узнать на сайте LiveSport.Ru, перейдя по ссылке. Коэффициент выбранного исхода составляет 1.60.

По телевидению матч покажут такие телеканалы как Матч! Премьер и Первый канал. Кроме того, в режиме онлайн информацию будет предоставлять сайт LiveCup.Run. 0