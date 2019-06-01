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    ПСЖ надеется заполучить Роналду

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    Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду может продолжить карьеру в «Пари Сен-Жермен», сообщает Diario Gol.

    Криштиану Роналду
    Криштиану Роналду

    По информации издания, парижане готовы предложить 140 миллионов евро за 34-летнего португальца.

    Агент футболиста Жорже Мендеш получил предложение от ПСЖ, согласно которому португалец может стать самым высокооплачиваемым игроком в мире с зарплатой в 50 миллионов евро за сезон.

    Парижане считают, что португалец обладает сильным характером, который позволит ему выиграть шестой «Золотой мяч» в случае выступления за этот клуб.

    В минувшем сезоне Роналду провел 43 матча за «Ювентус», забил 28 голов и отдал 10 результативных передач. 0

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