Дайер: Финал Лиги чемпионов — это момент огромной гордости за себя

Полузащитник «Тоттенхэма»поделился ожиданиями от финального матча Лиги чемпионов с

Встреча начнется в 22:00 мск на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде.

«Если брать в целом, то это было очень позитивный сезон для нас, мы многое преодолели на своем пути.

Мы справлялись со всеми трудностями и можем гордиться собой. Место в следующей Лиге чемпионов уже завоевано, а теперь мы выходим на финал этой Лиги чемпионов.

Мы заслужили это событие всем тем, что мы сделали за последние пять лет. Это момент огромной гордости за себя. Мы все взбудоражены и отдадим на поле все силы, чтобы победить», — приводит слова игрока пресс-служба УЕФА. 0