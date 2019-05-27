«Лион» назвал имя нового главного тренера

на своем официальном сайте объявил о назначениина пост главного тренера команды.

Силвиньо и Жуниньо Пернамбукано twitter.com/OL 1000 Фрибет для всех Забрать!

Помимо этого, легенда «Лиона» 44-летний Жуниньо Пернамбукано представлен в качестве нового спортивного директора французского клуба.

Напомним, что ранее «ткачами» руководил Бруно Женезио, с которым было принято решение не продлевать контракт.

Силвиньо ранее входил в тренерский штаб сборной Бразилии, а также работал ассистентом наставника в «Интере» и нескольких бразильских клубах. В ходе карьеры игрока он защищал цвета «Коринстианса», «Арсенала», «Сельты», «Барселоны» и «Манчестер Сити».

Жуниньо, будучи футболистом, выступал за «Лион» с 2000 по 2009 год, сыграв более 300 матчей. Также он успел поиграть на родине, в США и Катаре. 0