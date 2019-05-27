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    «Лион» назвал имя нового главного тренера

    Футбол Франции Лион
    «Лион» на своем официальном сайте объявил о назначении Силвиньо на пост главного тренера команды.

    Силвиньо и Жуниньо Пернамбукано
    Силвиньо и Жуниньо Пернамбукано

    Помимо этого, легенда «Лиона» 44-летний Жуниньо Пернамбукано представлен в качестве нового спортивного директора французского клуба.

    Напомним, что ранее «ткачами» руководил Бруно Женезио, с которым было принято решение не продлевать контракт.

    Силвиньо ранее входил в тренерский штаб сборной Бразилии, а также работал ассистентом наставника в «Интере» и нескольких бразильских клубах. В ходе карьеры игрока он защищал цвета «Коринстианса», «Арсенала», «Сельты», «Барселоны» и «Манчестер Сити».

    Жуниньо, будучи футболистом, выступал за «Лион» с 2000 по 2009 год, сыграв более 300 матчей. Также он успел поиграть на родине, в США и Катаре. 0

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