ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Олег Кононов«Спартак» отмучался. Кононов так и не построил команду
  • 10:56
    • Агент Эрнандеса подтвердил уход из ЦСКА
  • 10:27
    • Брат владельца «Манчестер Сити» купит «Ньюкасл»
  • 09:12
    • «Спартак» установил клубный антирекорд по голам за сезон
  • 08:57
    • «Ахмат» покинут два легионера
  • 08:43
    • «Атлетико» может усилиться форвардом «Монако»
    Все новости спорта

    «Анжи» останется без главного тренера

    Анжи РПЛ Футбол России Календарь РПЛ
    Главный тренер «Анжи» Магомед Адиев заявил, что покинет свой пост.

    Магомед Адиев
    Магомед Адиев

    Команда заняла 15-е место и вылетела из Премьер-лиги. В заключительном туре состоялось поражение от «Урала» (0:2).

    «Я 250 раз давал себе слово не влезать в политические моменты, но сегодня заключительная моя пресс-конференция в лице главного тренера "Анжи". Всем понятно, что я покину это кресло. Поэтому скажу. Я большего ждал от правительства Дагестана. Все видели и понимали, что президент клуба не справляется, что есть у него определенные трудности, но правительство Дагестана никак себя не проявило.

    Конечно, это их не красит. Это первые лица республики и тот клуб, на который они раньше ходили — в этом году они ни разу не пришли на стадион. Хотя проживают они здесь в пяти минутах. Можно было прийти и показать, что футбольный клуб нужен. На Кавказе не так много значимых моментов, которые олицетворяют республику Дагестан. Они есть: танцевальный ансамбль "Лезгинка" и "Анжи" особняком ассоциируются с Дагестаном и Махачкалой», — цитирует Адиева пресс-служба клуба. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Ковач привел «Баварию» к дублю и сохранил работу
  • Вчера в 21:33
    •
  • Прогноз
  • ЮАР U20 — Южная Корея U20
  • 1.73
  • Завтра в 21:30
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Кто станет третьим новичком АПЛ?
  • «Астон Вилла» — «Дерби». Прогноз и ставки
  • 5.50
    •
  • Оформит ли Уругвай выход из группы?
  • Гондурас U20 — Уругвай U20. Прогноз и ставки
  • 1.82
    •
  • Закрепит ли сборная Украины свой успех?
  • Катар U20 — Украина U20. Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
    Все прогнозы
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Ковач в первом сезоне привел «Баварию» к дублю Футбол Ковач привел «Баварию» к дублю и сохранил работуРеакция прессы на завоевание «Баварией» Кубка Германии Вчера в 21:330
  • 23:30
    • Сборная Финляндии обыграла Канаду и стала чемпионом мира по хоккею
  • 23:47
    • «Аталанта» впервые в истории завоевала медали чемпионата Италии
  • 23:40
    • «Милан» обыграл СПАЛ, но остался без Лиги чемпионов
    Игроки «Барселоны» Футбол От худшего к лучшему. Рейтинг всех финалов в истории Лиги чемпионов26 финалов ЛЧ — какие хочется забыть, а какие пересматривать не раз? Вчера в 18:570
  • Экспресс дня

  • Лэмпард останется без АПЛ, Украина добудет вторую победу
  • 3.48
    •
  • 10:44
    • Ветеран «Ливерпуля» интересен ПСЖ
  • 10:13
    • Хачанов приблизился к топ-10 рейтинга АТР
  • 23:19
    • Потапова: Спала и видела эту победу на «РГ»
    Роджер Федерер Теннис «Ролан Гаррос». Провал Кузнецовой, стартовые успехи Федерера и ПотаповойОбзор первого соревновательного дня на Открытом чемпионате Франции по теннису Вчера в 23:110
  • 19:24
    • Сборная России завоевала бронзу ЧМ-2019
  • 17:42
    • РПЛ: итоги чемпионата, кто сыграет в еврокубках, кто встретится в стыковых матчах
  • 21:05
    • «Ювентус» завершил сезон поражением от «Сампдории»
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет новичкам
    • получить
  •  Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига нацийКубок Америки-2019Евро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие