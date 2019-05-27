«Анжи» останется без главного тренера

Главный тренерзаявил, что покинет свой пост.

Магомед Адиев ФК «Анжи» 5000 Бонус за регистрацию Играть!

Команда заняла 15-е место и вылетела из Премьер-лиги. В заключительном туре состоялось поражение от «Урала» (0:2).

«Я 250 раз давал себе слово не влезать в политические моменты, но сегодня заключительная моя пресс-конференция в лице главного тренера "Анжи". Всем понятно, что я покину это кресло. Поэтому скажу. Я большего ждал от правительства Дагестана. Все видели и понимали, что президент клуба не справляется, что есть у него определенные трудности, но правительство Дагестана никак себя не проявило.

Конечно, это их не красит. Это первые лица республики и тот клуб, на который они раньше ходили — в этом году они ни разу не пришли на стадион. Хотя проживают они здесь в пяти минутах. Можно было прийти и показать, что футбольный клуб нужен. На Кавказе не так много значимых моментов, которые олицетворяют республику Дагестан. Они есть: танцевальный ансамбль "Лезгинка" и "Анжи" особняком ассоциируются с Дагестаном и Махачкалой», — цитирует Адиева пресс-служба клуба. 0