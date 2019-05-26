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    «Оренбург» и «Спартак» назвали составы на матч 30-го тура РПЛ

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    Стали известны составы «Оренбурга» и «Спартака» на матч 30-го тура РПЛ, который состоится сегодня, 26 мая.

    Роман Зобнин
    Роман Зобнин

    «Оренбург»: Довбня, Малых, Сиваков, Терехов, Шахов, Козлов, Сутормин, Попович, Мишкич, Рикарду, Деспотович.

    Запасные: Фролов, Руденко, Андреев, Чиркин, Афонин, Маляров, Кулишев, Козлов, Чуканов, Галаджан.

    «Спартак»: Максименко, Ещенко, Джикия, Гапонов, Айртон, Ташаев, Гулиев, Зобнин, Мельгарехо, Умяров, Зе Луиш.

    Запасные: Терёшкин, Селихов, Комбаров, Боккетти, Ломовицкий, Игнатов, Глушенков, Мелкадзе, Руденко.

    Начало встречи — в 14:00 мск. Главный арбитр матча — Кирилл Левников из Санкт-Петербурга.

    Прогноз экспертов LiveSport.ru на матч — здесь. Следить за ходом встречи можно тут. 0

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