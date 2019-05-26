«Оренбург» и «Спартак» назвали составы на матч 30-го тура РПЛ

Роман Зобнин
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«Оренбург»: Довбня, Малых, Сиваков, Терехов, Шахов, Козлов, Сутормин, Попович, Мишкич, Рикарду, Деспотович.
Запасные: Фролов, Руденко, Андреев, Чиркин, Афонин, Маляров, Кулишев, Козлов, Чуканов, Галаджан.
«Спартак»: Максименко, Ещенко, Джикия, Гапонов, Айртон, Ташаев, Гулиев, Зобнин, Мельгарехо, Умяров, Зе Луиш.
Запасные: Терёшкин, Селихов, Комбаров, Боккетти, Ломовицкий, Игнатов, Глушенков, Мелкадзе, Руденко.
Начало встречи — в 14:00 мск. Главный арбитр матча — Кирилл Левников из Санкт-Петербурга.
Прогноз экспертов LiveSport.ru на матч — здесь. Следить за ходом встречи можно тут. 0