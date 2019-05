Полузащитник «Манчестер Сити»был признан лучшим игроком сезона в составе «горожан».

24-летний португалец забил 13 голов и отдал 13 голевых передач в 51 матче за клуб.

Напомним, что «Манчестер Сити» второй год подряд выиграл титул чемпиона Англии.

Announced live on stage at tonight's Trophy Parade...

The @EtihadAirways Player of the Season... @BernardoCSilva! 🙌

🔵 #mancity 🏆 pic.twitter.com/qRqQFbyWyn