Тренер «Анжи»: Не хочется говорить о судьях, но в РПЛ бывают двойные стандарты

Ренат Избулатов
«Анжи»
«Ребята отдали все силы.– Были хорошие подходы. Могли реализовать. Не забили.
Тут такой момент. Ничего не хочется говорить насчет судей, но в чемпионате бывают двойные стандарты.
Мы все понимаем. Если ставите [пенальти] в одну сторону, можно поставить и в другую. А так, по самоотдаче у ребят проблем нет. Молодцы, ребята.
Чего не хватило в реализации? Мастерства. Оно и закладывается вот так. Бывает столько моментов, надо их реализовывать.
Это как раз и качество футболиста. Я думаю, игроки растут, прибавляют в каждом компоненте. Со временем, будут забивать», — сказал Избулатов в эфире канала «Матч Премьер». 0