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    Тренер «Анжи»: Не хочется говорить о судьях, но в РПЛ бывают двойные стандарты

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    Аccистент главного тренера «Анжи» Магомеда Адиева Ренат Избулатов после поражения в матче 28-го тура российской премьер-лиги от «Арсенала» (0:1)раскритиковал судейство.

    Ренат Избулатов
    Ренат Избулатов

    «Ребята отдали все силы.– Были хорошие подходы. Могли реализовать. Не забили.

    Тут такой момент. Ничего не хочется говорить насчет судей, но в чемпионате бывают двойные стандарты.

    Мы все понимаем. Если ставите [пенальти] в одну сторону, можно поставить и в другую. А так, по самоотдаче у ребят проблем нет. Молодцы, ребята.

    Чего не хватило в реализации? Мастерства. Оно и закладывается вот так. Бывает столько моментов, надо их реализовывать.

    Это как раз и качество футболиста. Я думаю, игроки растут, прибавляют в каждом компоненте. Со временем, будут забивать», — сказал Избулатов в эфире канала «Матч Премьер». 0

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