Тренер «Анжи»: Не хочется говорить о судьях, но в РПЛ бывают двойные стандарты

Аccистент главного тренера «Анжи»после поражения в матче 28-го тура российской премьер-лиги от(0:1)раскритиковал судейство.

«Ребята отдали все силы.– Были хорошие подходы. Могли реализовать. Не забили.

Тут такой момент. Ничего не хочется говорить насчет судей, но в чемпионате бывают двойные стандарты.

Мы все понимаем. Если ставите [пенальти] в одну сторону, можно поставить и в другую. А так, по самоотдаче у ребят проблем нет. Молодцы, ребята.

Чего не хватило в реализации? Мастерства. Оно и закладывается вот так. Бывает столько моментов, надо их реализовывать.

Это как раз и качество футболиста. Я думаю, игроки растут, прибавляют в каждом компоненте. Со временем, будут забивать», — сказал Избулатов в эфире канала «Матч Премьер». 0