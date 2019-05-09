Моура считает победу над «Аяксом» лучшим моментом в жизни

Полузащитник «Тоттенхэма»передал впечатления от хет-трика в ответном полуфинале Лиги чемпионов с «Аяксом» (3:2).

«Невозможно описать словами, что я сейчас чувствую. Я очень, очень рад и горд своими партнерами. Мы не переставали верить, что это возможно. Мы отдали все силы и заслужили этот момент радости. Мы — семья. Сейчас очень сложно справляться с эмоциями.

Футбол порой предоставляет такие моменты, о которых нельзя было помышлять. Мы должны как следует насладиться этой победой. Посмотрите на меня! Это лучший момент в моей карьере, в моей жизни!

Я не переставал верить в ребят. Наша команда на многое способна, даже без ключевых игроков. Надо бороться в каждом матче так, как мы делали это сегодня. Я должен поблагодарить своих партнеров, потому что те чувства, которые я переживаю сейчас в "Тоттенхэме", по-настоящему уникальны», — цитирует Моуру официальный сайт УЕФА. 0