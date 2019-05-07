Матчи 28-го тура РПЛ начнутся с минуты молчания в память о погибших в Великой Отечественной войне, а также в память о жертвах авиакатастрофы в аэропорту Шереметьево, сообщает «Спорт-Экспресс».

Матчи 28-го тура РПЛ начнутся с минуты молчания globallookpress.com 5000 Бонус за регистрацию Играть!

В матчах «Енисей» — «Краснодар» и «Ахмат» — «Крылья Советов» минута молчания будет только в отношении трагедии в Шереметьево.

Самолет Sukhoi Superjet 100 компании «Аэрофлот», следовавший по маршруту Москва — Мурманск, экстренно вернулся в воскресенье вечером в аэропорт Шереметьево и совершил жесткую посадку после 28 минут полета. В итоге у самолета подломились стойки и загорелись двигатели. По последним данным СК РФ, в результате катастрофы погиб 41 человек.

28-й тур чемпионата российской Премьер-лиги пройдет с 10 по 12 мая. 0