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    Матчи 28-го тура РПЛ начнутся с минуты молчания

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    Матчи 28-го тура РПЛ начнутся с минуты молчания в память о погибших в Великой Отечественной войне, а также в память о жертвах авиакатастрофы в аэропорту Шереметьево, сообщает «Спорт-Экспресс».

    Матчи 28-го тура РПЛ начнутся с минуты молчания
    Матчи 28-го тура РПЛ начнутся с минуты молчания

    В матчах «Енисей» — «Краснодар» и «Ахмат» — «Крылья Советов» минута молчания будет только в отношении трагедии в Шереметьево.

    Самолет Sukhoi Superjet 100 компании «Аэрофлот», следовавший по маршруту Москва — Мурманск, экстренно вернулся в воскресенье вечером в аэропорт Шереметьево и совершил жесткую посадку после 28 минут полета. В итоге у самолета подломились стойки и загорелись двигатели. По последним данным СК РФ, в результате катастрофы погиб 41 человек.

    28-й тур чемпионата российской Премьер-лиги пройдет с 10 по 12 мая. 0

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