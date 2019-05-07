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    «Наполи» нацелился на защитника «Реала»

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    «Наполи» планирует подписать защитника мадридского «Реала» Тео Эрнандеса, сообщает Corriere dello Sport.

    Тео Эрнандес
    Тео Эрнандес

    Неаполитанский клуб планирует укрепить левый фланг обороны следующим летом и заинтересован в услугах француза. Как утверждает источник, главный тренер команды Карло Анчелотти поместил Эрнандеса в список приоритетных трансферных целей.

    Напомним, что 21-летний футболист летом 2017 года перешел из «Атлетико» в «Реал» за 26 миллионов евро.

    В нынешнем сезоне он, выступая на правах аренды за «Реал Сосьедад», провел 24 матча в Ла Лиге, забил 1 гол и отдал 2 голевых паса. 0

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