«Наполи» нацелился на защитника «Реала»

планирует подписать защитника мадридского, сообщает Corriere dello Sport.

Неаполитанский клуб планирует укрепить левый фланг обороны следующим летом и заинтересован в услугах француза. Как утверждает источник, главный тренер команды Карло Анчелотти поместил Эрнандеса в список приоритетных трансферных целей.

Напомним, что 21-летний футболист летом 2017 года перешел из «Атлетико» в «Реал» за 26 миллионов евро.

В нынешнем сезоне он, выступая на правах аренды за «Реал Сосьедад», провел 24 матча в Ла Лиге, забил 1 гол и отдал 2 голевых паса. 0