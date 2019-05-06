«Манчестер Сити» — «Лестер»: счет матча 1:0, обзор гола

в поединке 37-го тура английской Премьер-лиги на своем поле минимально одолел— 1:0 (0:0).

Венсан Компани — автор победного гола twitter.com/mancity 5000 Бонус за регистрацию Играть!

Единственный мяч «горожане» провели на 70-й минуте встречи. Его автором стал бельгийский защитник Венсан Компани, отличившийся с передачи Эмерика Лапорта.

Эта победа позволила «Ман Сити» с 95 очками за тур до финиша сезона вновь выйти на первое место в турнирной таблице АПЛ. У идущего вторым «Ливерпуля» 94 балла.

В заключительном туре «Манчестер Сити» на выезде сыграет с «Брайтоном». «Ливерпулю» предстоит домашняя игра с «Вулверхэмптоном». Оба матча состоятся 12 мая, и начнутся в 17:00 мск.