«Манчестер Сити» — «Лестер»: счет матча 1:0, обзор гола

Венсан Компани — автор победного гола
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Единственный мяч «горожане» провели на 70-й минуте встречи. Его автором стал бельгийский защитник Венсан Компани, отличившийся с передачи Эмерика Лапорта.
Эта победа позволила «Ман Сити» с 95 очками за тур до финиша сезона вновь выйти на первое место в турнирной таблице АПЛ. У идущего вторым «Ливерпуля» 94 балла.
В заключительном туре «Манчестер Сити» на выезде сыграет с «Брайтоном». «Ливерпулю» предстоит домашняя игра с «Вулверхэмптоном». Оба матча состоятся 12 мая, и начнутся в 17:00 мск.
Чемпионат Англии. Премьер-лига. 37-й тур
«Манчестер Сити» — «Лестер» — 1:0 (0:0)
Гол: Компани, 70«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уокер, Компани, Ляпорт, Зинченко, Сильва (Стоунс, 90+1), Гюндоган, Фоден (Сане, 56), Бернарду Силва, Агуэро (Габриэл Жезус, 87), Стерлинг«Лестер»: Шмайхель, Рикарду Перейра, Эванс, Магуайр, Чилвелл, Олбрайтон (Грэй, 85), Ндиди, Чудхури, Тилеманс (Барнс, 75), Мэддисон (Ихеаначо, 80), ВардиПредупреждения: Сильва, 22. Магуайр, 35. Компани, 44. Габриэл Жезус, 89. Ихеаначо, 90