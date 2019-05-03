«Енисей» и «Анжи» назвали стартовые составы
ФК «Енисей»
«Енисей»: Нестеренко, Комков, Сарр, Грицаенко, Гаджибеков, Данченко, Торбинский, Огуде, Зотов, Костюков, Кутьин.
Запасные: Юрченко, Едапин, Рожков, Семакин, Комолов, Кичин, Ятченко, Савичев, Соболев.
«Анжи»: Дюпин, Удалый, Гапон, Калошин, Кулик, Гиголаев, Ондуа, Закиров, Ахъядов, Долгов, Понсе.
Запасные: Будаков, Белов, Эльмурзаев, Гайдаров, Лескано, Иванченко, Агаларов.
Поединок «Енисей» — «Анжи» пройдет сегодня, 3 мая, в Красноярске на стадионе «Центральный». Начало игры — в 14:00 по мск.
После 26 туров красноярская команда с 16 очками замыкает турнирную таблицу РПЛ. Махачкалинцы с 20 баллами располагаются на 15-й позиции. 0