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    «Енисей» и «Анжи» назвали стартовые составы

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    Объявлены составы красноярского «Енисея» и махачкалинского «Анжи» на матч 27-го тура российской Премьер-лиги.

    «Енисей» и «Анжи» назвали стартовые составы
    «Енисей» и «Анжи» назвали стартовые составы

    «Енисей»: Нестеренко, Комков, Сарр, Грицаенко, Гаджибеков, Данченко, Торбинский, Огуде, Зотов, Костюков, Кутьин.

    Запасные: Юрченко, Едапин, Рожков, Семакин, Комолов, Кичин, Ятченко, Савичев, Соболев.

    «Анжи»: Дюпин, Удалый, Гапон, Калошин, Кулик, Гиголаев, Ондуа, Закиров, Ахъядов, Долгов, Понсе.

    Запасные: Будаков, Белов, Эльмурзаев, Гайдаров, Лескано, Иванченко, Агаларов.

    Поединок «Енисей» — «Анжи» пройдет сегодня, 3 мая, в Красноярске на стадионе «Центральный». Начало игры — в 14:00 по мск.

    После 26 туров красноярская команда с 16 очками замыкает турнирную таблицу РПЛ. Махачкалинцы с 20 баллами располагаются на 15-й позиции. 0

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