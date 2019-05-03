Ракитич не хочет покидать «Барселону»

Хавбек «Барселоны»заявил о желании остаться в команде, несмотря на об интересе европейских клубов.

После покупки «Барселоной» хавбека «Аякса» Френки Де Йонга, в прессе появилась информация о возможном переходе Ракитича в миланский «Интер» или «Манчестер Юнайтед».

«Не хочу играть в другой команде. Надеюсь, руководство, тренерский штаб, а также болельщики, смотрят на эту ситуацию также.

Надеюсь, они сообщат мне, что я остаюсь еще на три года.

Я хотел бы иметь возможность указать еще три года в моем контракте и сказать, что я буду здесь еще три года.

В футболе может случиться что угодно, но я очень спокоен», — цитирует хорватского полузащитника Daily Mail со ссылкой на испанскую прессу.

Ранее сообщалось, что клуб не собирается предлагать 31-летнему игроку новое соглашение.

В текущем сезоне Ракитич провел во всех турнирах 51 матч, забил 5 голов и отдал 9 голевых передач, а его контракт в силе до 2021 года. 0