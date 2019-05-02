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    Азар остался в запасе «Челси» на матч с «Айнтрахтом»

    «Айнтрахт» — «Челси»: составы, прогноз, коэффициенты, онлайн

    Лига Европы Айнтрахт Франкфурт Челси Футбол Англии Календарь Лиги Европы
    Тренерские штабы «Айнтрахта» и лондонского «Челси» огласили стартовые составы на первый матч 1/2 финала Лиги Европы.

    Эден Азар
    Эден Азар

    «Айнтрахт»: Трапп, да Коста, Фалетт, Хинтереггер, Абрахам, Хасебе, Роде, Фернандеш, Гачинович, Костич, Йович.

    Запасные: Реннов, Н’Дика, Виллемс, Чэндлер, де Гузман, Торро, Пасьенса.

    «Челси»: Кепа, Аспиликуэта, Эмерсон, Луис, Кристенсен, Жоржиньо, Канте, Лофтус-Чик, Жиру, Педро, Виллиан.

    Запасные: Кабальеро, Алонсо, Дзаппакоста, Баркли, Ковачич, Игуаин, Азар.

    Букмекеры в этом матче отдают предпочтение «Челси». Коэффициент на его победу — 2.41, на успех «Айнтрахта» — 3.35, на ничью — 3.36. Прогнозы на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь и здесь.

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