«Айнтрахт» — «Челси»: составы, прогноз, коэффициенты, онлайн

«Айнтрахт»: Трапп, да Коста, Фалетт, Хинтереггер, Абрахам, Хасебе, Роде, Фернандеш, Гачинович, Костич, Йович.
Запасные: Реннов, Н’Дика, Виллемс, Чэндлер, де Гузман, Торро, Пасьенса.
«Челси»: Кепа, Аспиликуэта, Эмерсон, Луис, Кристенсен, Жоржиньо, Канте, Лофтус-Чик, Жиру, Педро, Виллиан.
Запасные: Кабальеро, Алонсо, Дзаппакоста, Баркли, Ковачич, Игуаин, Азар.
Букмекеры в этом матче отдают предпочтение «Челси». Коэффициент на его победу — 2.41, на успех «Айнтрахта» — 3.35, на ничью — 3.36. Прогнозы на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь и здесь.