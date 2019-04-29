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    «Тоттенхэм» — «Аякс»: где и когда смотреть онлайн матча Лиги чемпионов

    Лига чемпионов Футбол Англии Тоттенхэм Аякс Календарь Лиги чемпионов
    30 апреля первая пара полуфинальной стадии Лиги чемпионов сезона 2018/2019 проведет свой поединок. «Тоттенхэм» и «Аякс» выйдут на поле стадиона «Тоттенхэм Хотспур». Судить встречу будут испанские арбитры. Главный судья даст свисток в 22:00 по Москве.

    Де Лигт и Блинд
    Де Лигт и Блинд

    «Тоттенхэму» все сложнее под конец сезона. Команда заметно «потяжелела». Об этом свидетельствует поражение от «Вест Хэма» в прошлом матче, и, кстати, на новом домашнем стадионе, где до этого «шпоры» не проигрывали 4 матча кряду. Проблем добавляет травма Кейна, а также возможное отсутствие Сиссоко, Уинкса и Орье. Как бы там ни было, но всем известен гений Почеттино и, возможно, он уже что-то задумал на эту игру. В любом случае есть Алли, Сон, Эриксен и Лукас Моура.

    За две стадии плей-офф Лиги чемпионов «Аякс» превратился в грозного соперника, который, к слову, обыграл мадридский «Реал» на «Бернабеу» 1:4 и выбил из турнира «Ювентус» на его же поле (1:2). Команда любит преподносить другим клубам сюрпризы именно на их домашних стадионах. «Амстердамцы» вполне способны огорчить лондонский коллектив, учитывая, что у них только одно поражение в этом розыгрыше Лиги чемпионов.

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    О практически равных шансах на успех свидетельствуют коэффициенты — 2.40 на победу хозяев и 2.96 на «викторию» гостей.

    Прогноз на матч «Тоттенхэм» — «Аякс» сделали на сайте LiveSport.Ru. Коэффициент выбранного исхода составляет 1.68.

    Это полуфинальное противостояние покажут по каналам Матч ТВ, Матч Футбол и Футбол 1. Свою прямую трансляцию данного поединка устроит сайт LiveCup.Run. 0

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