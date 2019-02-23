«Хетафе» обыграл «Райо» и поднялся в топ-4 Примеры

«Хетафе» добыл три очка дома
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В составе победителей отличились Хайме Мата и Хорхе Молина. Единственный гол у «Райо Вальекано» забил Рауль Де Томас.
«Хетафе» с 39 очками поднялся на 4-е место турнирной таблицы чемпионата Испании. «Райо Вальекано» (23 очка) — на предпоследнем месте.
Примера. 25-й тур
«Хетафе» — «Райо Вальекано» — 2:1 (1:0)
Голы: Хайме Мата, 28 (1:0). Рауль де Томас, 58 (1:1). Хорхе Молина, 68 (2:1)«Хетафе»: Сория, Антунеш, Кабрера, Суарес, Фулькье, Джене, Фламини, Портильо (Оливера, 73), Максимович, Хорхе Молина (Кристофоро, 84), Хайме Мата (Анхель, 90+1)«Райо Вальекано»: Димитриевски, Амат, Тито, Ба, Веласкес (Посо, 71), Алекс Морено, Трехо, Имбула (Марио Суарес, 60), Комесанья, Эмбарба (Альваро Гарсия, 55), Рауль де ТомасПредупреждения: Антунеш, 33. Суарес, 82. Марио Суарес, 90