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    «Зенит» обыгрывает «Фенербахче» после первого тайма

    «Зенит» — «Фенербахче»: счет 2:1 после первого тайма

    Лига Европы Зенит Футбол России Фенербахче Календарь Лиги Европы
    Питерский «Зенит» побеждает на своем поле турецкий «Фенебахче» (2:1) в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы.

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    Счет в матче уже на 4-й минуте открыли хозяева. Дриусси навесил с левого края, Азмун поборолся в штрафной и сделал скидку дальше, а Магомед Оздоев пробил мимо вратаря.

    Питерцы удвоили счет на 37-й минуте. Хозяева провели атаку левым флангом, Дриусси вырезал нацеленную подачу в штрафную, Сердар Азмун выпрыгнул выше всех и кивком головы послал мяч в дальний угол.

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    Турки отквитали один мяч на 43-й минуте, разыграв комбинацию на правом фланге. Мехмет Топал с правого края немного сместился к центру и нанёс роскошный обводящий удар в дальнюю девятку — Лунёв не дотянулся.

    Первый матч между этими командами завершился минимальной победой «Фенербахче» — 1:0. Счет по сумме двух матчей 2:2 — в пользу «Феребахче», за счет гола на выезде.

    Следить за ходом матча можно тут. 0

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