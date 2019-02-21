Гвардиола заявил, что он большой фанат VAR

Хосеп Гвардиола
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«Я — большой фанат VAR. Там был пенальти, во втором эпизоде тоже, как и офсайд. Красная карточка тоже имела место.
Это хороший результат, но еще ничего не решено. Надеемся, что наши болельщики помогут нам в ответной встрече. Также надеюсь, что мы сможем показать лучшую игру», — цитирует Гвардиолу Goal.
Напомним, «Шальке» забил оба гола с пенальти, в середине второго тайма был удален защитник «Манчестер Сити» Николас Отаменди.
Ответный матч «Манчестер Сити» — «Шальке» состоится 12 марта в Манчестере. 0