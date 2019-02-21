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    Гвардиола заявил, что он большой фанат VAR

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    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола дал оценку судейству и работе системы видеопомощи VAR в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Шальке» (3:2).

    Хосеп Гвардиола
    Хосеп Гвардиола
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    «Я — большой фанат VAR. Там был пенальти, во втором эпизоде тоже, как и офсайд. Красная карточка тоже имела место.

    Это хороший результат, но еще ничего не решено. Надеемся, что наши болельщики помогут нам в ответной встрече. Также надеюсь, что мы сможем показать лучшую игру», — цитирует Гвардиолу Goal.

    Напомним, «Шальке» забил оба гола с пенальти, в середине второго тайма был удален защитник «Манчестер Сити» Николас Отаменди.

    Ответный матч «Манчестер Сити» — «Шальке» состоится 12 марта в Манчестере. 0

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