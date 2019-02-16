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    «Сельта» потерпела крупное поражение от «Леванте»

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    «Сельта» потерпела крупное поражение от «Леванте» в домашнем матче 24-го тура испанской Примеры.

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    Встреча, которая прошла в Виго, завершилась со счетом 1:4.

    Дубль в составе победителей оформил Хосе Моралес, отличившийся на 20-й и 62-й минутах. Также на 40-й минуте точный удар нанес Коке, а на 89-й — Борха Майораль.

    Хозяева ответили результативным ударом с пенальти в исполнении Брайса Мендеса на 88-й минуте.

    Команда из Виго провела в меньшинстве почти весь второй тайм, из-за удаления на 49-й минуте Риада Будебуза.

    Примера. 24-й тур
    «Сельта» — «Леванте» — 1:4 (0:2)
    Голы: 0:1 — 20 Моралес, 0:2 — 40 Коке, 0:3 — 62 Моралес, 1:3 — 88, пенальти Браис Мендес, 1:4 — 89 Майораль«Сельта»: Бланко, Араухо, Жунка, Мальо, Худт, Браис Мендес, Будебуз, Бельтран (Йенсен, 72), Йокушлу, Буфаль, Хосабед (Лоботка, 46)«Леванте»: Фернандес, Робер, Рубен Везу, Луна, Коке (Родригес, 79), Кампанья, Моралес (Двамена, 84), Рочина (Дукуре, 59), Барди, Саймон, МайоральПредупреждения: Буфаль (44), Дукуре (80)Удаление: Будебуз (49)

    В турнирной таблице «Леванте» занимает 11-е место (30 очков), а «Сельта» — 16-е (24 очка). 0

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