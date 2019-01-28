«Ганновер» назвал имя нового главного тренера

на своем официальном сайте объявил о назначениина пост главного тренера команды.

Томас Долль hannover96.de 1000 Фрибет для всех Забрать!

Клуб ранее принял решение отправить в отставку Андре Брайтенрайтера из-за неудовлетворительных результатов. Последним матчем под его руководством стала встреча чемпионата Германии с дортмундской «Боруссией», в которой «Ганновер» на выезде проиграл со счётом 1:5. Брайтенрайтер работал в стане ганноверской команды с 2017 года.

Последним местом работы Долля был венгерский «Ференцварош», который он возглавлял с 2013 года по 2018. Ранее немецкий специалист тренировал «Гамбург» и «Боруссию» Дортмунд, которую спас от вылета из Бундеслиги в сезоне-2007/2008.

«Ганновер» после 19-ти туров идет на предпоследнем месте, имея в своем активе 11 очков. От спасительной,15-й строчки, команду отделяет четыре пункта. Дебют Долля во главе «Ганновера» должен состояться в матче 20-го тура против «РБ Лейпциг». 0