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    «Ганновер» назвал имя нового главного тренера

    Футбол Германии Бундеслига Ганновер 96 Календарь Бундеслиги
    «Ганновер» на своем официальном сайте объявил о назначении Томаса Долля на пост главного тренера команды.

    Томас Долль
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    Клуб ранее принял решение отправить в отставку Андре Брайтенрайтера из-за неудовлетворительных результатов. Последним матчем под его руководством стала встреча чемпионата Германии с дортмундской «Боруссией», в которой «Ганновер» на выезде проиграл со счётом 1:5. Брайтенрайтер работал в стане ганноверской команды с 2017 года.

    Последним местом работы Долля был венгерский «Ференцварош», который он возглавлял с 2013 года по 2018. Ранее немецкий специалист тренировал «Гамбург» и «Боруссию» Дортмунд, которую спас от вылета из Бундеслиги в сезоне-2007/2008.

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    • «Ганновер» после 19-ти туров идет на предпоследнем месте, имея в своем активе 11 очков. От спасительной,15-й строчки, команду отделяет четыре пункта. Дебют Долля во главе «Ганновера» должен состояться в матче 20-го тура против «РБ Лейпциг». 0

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