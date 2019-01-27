Гол Черышева помог «Валенсии» разгромить «Вильярреал»

В матче 21-го тура чемпионата Испанииодержала домашнюю победу надсо счетом 3:0.

В составе победителей отличились Муктар Дьякаби (4-я минута), Денис Черышев (51) и Родриго (86).

Отметим, что права на российского хавбека принадлежат «Вильярреалу», откуда он перешел в стан левантийцев на правах аренды до конца нынешнего сезона.

«Валенсия» с 29 очками занимает седьмое место в турнирной таблице, а «Вильярреал» расположился на 19-й строчке, имея в активе 18 очков.

В следующем туре подопечные Марселино Гарсии Тораля 2 февраля на выезде сыграют с «Барселоной», а «желтая субмарина» на следующий день примет «Эспаньол». 0