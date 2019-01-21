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    «Хаддерсфилд» возглавил тренер дубля «Боруссии» Дортмунд

    Хаддерсфилд Таун Англия. Премьер-лига Футбол Англии Боруссия Д Бундеслига Футбол Германии Календарь АПЛ
    Новым главным тренером «Хаддерсфилд Тауна» был назначен немецкий специалист Ян Зиверт, сообщает клубная пресс-служба.

    Ян Зиверт
    Ян Зиверт
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    Контракт 36-летнего тренера с английским клубом рассчитан до лета 2021 года. Ранее Зиверт возглавлял вторую команду дортмундской «Боруссии».

    Зиверт будет официально представлен в качестве наставника «Хаддерсфилда» на пресс-конференции 22 января.

    14 января стало известно, что «Хаддерсфилд» расторг контракт с главным тренером Давидом Вагнером по взаимному согласию сторон.

    После 23 туров «Хаддерсфилд Таун» набрал 11 очков и занимает последнее, 20-е место в турнирной таблице АПЛ. 0

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