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    «Бетис» вырвал победу у «Жироны»

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    «Бетис» одержал победу над «Жироной» в домашнем матче 20-го тура испанской Примеры.

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    Встреча, которая прошла на стадионе «Бенито Вильямарин», завершилась со счетом 3:2.

    На 12-й минуте Кристиан Тельо вывел хозяев вперед. Гости отыгрались на 36-й минуте усилиями Алейша Гарсии, а за минуту до конца первого тайма Сейду Думбия принес каталонцам минимальный перевес.

    На 54-й минуте Лоренсо Морон вновь восстановил паритет. А уже в компенсированное время Серхио Каналес реализовал пенальти и принес «зеленым» три очка.

    Чемпионат Испании. 20-й тур
    «Бетис» — «Жирона» — 3:2 (1:2)
    Голы: 1:0 — 12 Тельо, 1:1 — 36 Алеиш Гарсия, 1:2 — 44 Думбия, 2:2 — 54 Морон, 3:2 — 90+4, пенальти Каналес«Бетис»: Лопес, Манди, Бартра, Барраган, Гуардадо (Феддаль, 66), Гарсия, Каналес, Ло Чельсо, Тельо, Санабрия (Леон, 71), Морон (Лайнес, 81)«Жирона»: Буну, Алькала, Эспиноса, Хуанпе, Порро (Рамальо, 61), Алеиш Гарсия, Фернандес (Муньеса, 72), Порту, Понс, Гарсия, Думбия (Дуглас Луис, 78)Предупреждения: Порро (11), Фернандес (39), Санабрия (45), Алькала (55), Морон (66), Рамальо (83)

    «Бетис» занимает седьмое место в турнирной таблице (29 очков), а «Жирона» — десятое (24 очка). 0

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