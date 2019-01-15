Дубль Жезуса помог «МанСити» победить «Вулверхэмптон»

В матче 22-го тура Английской Премьер-лигиодержал домашнюю победу над— 3:0.

Хозяева открыли счет уже на 10-й минуте. Данило отдал классный пас на левый край чужой штрафной, где убежавший от защитников Лерой Зане прострелил во вратарскую уже мимо Патрисиу и Габриэлу Жезусу оставалось не промахнуться по пустым воротам.

На 19-й минуте остались в меньшинстве. Вийи Боли получил прямую красную карточку за грубый подкат прямой ногой в ноги Бернарду Силве.

На 39-й минуте в ворота «волков» был назначен пенальти за фол против Стерлинга. Габриэл Жезус уверенным ударом с точки развел мяч и голкипера по разным углам ворот.

А на 78-й минуте, после розыгрыша углового на левом фланге Де Брейне навесил в центр штрафной «Вулверхэмптона», где рикошетом от защитника гостей Конора Коди мяч залетел в дальний угол ворот Патрисиу.

«Манчестер Сити» с 53 очками занимает второе место в турнирной таблице, а «Вулверхэмптон» расположился на 11-й строчке, имея в активе 29 очков.

В следующем туре подопечные Хосепа Гвардиолы 20 января примут «Хаддерсфилд», а «волки» днем ранее сыграют с «Лестером».