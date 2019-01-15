ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Леандро ПаредесТрансферный дайджест. 8-14 января
  • 00:54
    • Дубль Жезуса помог «МанСити» победить «Вулверхэмптон»
  • 21:49
    • 17 очков Хиггинса помогли ЦСКА победить «Химки»
  • 20:53
    • «Зенит» хочет получить за трансфер Паредеса 40 миллионов фунтов
  • 17:57
    • «Челси» сделал предложение «Зениту» по Паредесу
  • 17:28
    • «Реал» предложит «Ювентусу» провести громкий обмен
    Все новости спорта

    Дубль Жезуса помог «МанСити» победить «Вулверхэмптон»

    Англия. Премьер-лига Футбол Англии Манчестер Сити Вулверхэмптон Календарь АПЛ
    В матче 22-го тура Английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» одержал домашнюю победу над «Вулверхэмптоном» — 3:0.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    Хозяева открыли счет уже на 10-й минуте. Данило отдал классный пас на левый край чужой штрафной, где убежавший от защитников Лерой Зане прострелил во вратарскую уже мимо Патрисиу и Габриэлу Жезусу оставалось не промахнуться по пустым воротам.

    На 19-й минуте остались в меньшинстве. Вийи Боли получил прямую красную карточку за грубый подкат прямой ногой в ноги Бернарду Силве.

    На 39-й минуте в ворота «волков» был назначен пенальти за фол против Стерлинга. Габриэл Жезус уверенным ударом с точки развел мяч и голкипера по разным углам ворот.

    А на 78-й минуте, после розыгрыша углового на левом фланге Де Брейне навесил в центр штрафной «Вулверхэмптона», где рикошетом от защитника гостей Конора Коди мяч залетел в дальний угол ворот Патрисиу.

    «Манчестер Сити» с 53 очками занимает второе место в турнирной таблице, а «Вулверхэмптон» расположился на 11-й строчке, имея в активе 29 очков.

    В следующем туре подопечные Хосепа Гвардиолы 20 января примут «Хаддерсфилд», а «волки» днем ранее сыграют с «Лестером».

    АПЛ. 22-й тур
    «Манчестер Сити» — «Вулверхэмптон» — 3:0 (2:0)
    Голы: Жезус, 10, 39; Коди, 78 (автогол)«Манчестер Сити»: Эдерсон, Стоунз, Данило, Уокер, Лапорт, Сильва (де Брюйне, 62), Фернандиньо, Стерлинг, Бернарду Силва, Сане (Гюндоган, 74), Жезус (Агуэро, 76)«Вулверхэмптон»: Руй Патрисиу, Коуди, Боли, Кастро, Беннетт, Моутинью (Гиббс-Уайт, 72), Дендонкер, Диогу Жота (Саисс, 59), Рубен Невеш, Доэрти, Хименес (Траоре, 46)Предупреждение: Фернандиньо, 14Удаление: Боли (19)
    0
  • Доставка в:
  • По теме
  • Трансферный дайджест. 8-14 января
  • Вчера в 20:27
    •
  • Прогноз
  • «Валенсия» — «Спортинг» Хихон
  • 1.84
  • Сегодня в 23:30
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Вашингтон» Овечкина и Кузнецова обыграет «Сент-Луис» Тарасенко
  • «Вашингтон» — «Сент-Луис». Прогноз и ставки
  • 1.82
    •
  • «Колорадо» Варламова может преподнести сюрприз в матче с «Торонто» Зайцева
  • «Торонто» — «Колорадо». Прогноз и ставки
  • 2.69
    •
  • «Бостон» и «Монреаль» сыграют от обороны
  • «Бостон» — «Монреаль». Прогноз и ставки
  • 1.91
    •
    Все прогнозы
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    ХК «Спартак» принял участие в #Adelechallenge Хоккей Cпортивный мир прощается с АдельНаблюдаем за первым челленджем нового 2019 года 00:210
  • 14:11
    • «Динамо» подписало Юсупова
  • 00:46
    • Касперович: Фуркад по-прежнему очень опасен
  • 00:31
    • Геркус: На опыт работы с Сёминым смотрю очень позитивно
    Фрагмент матча Футбол 60 минут Уле-бола и гениальный осьминог Де ХеаРеакция спортивных СМИ на победу «МЮ» в матче с «Тоттенхэмом» на «Уэмбли» Вчера в 02:120
  • Экспресс дня

  • Джокович и Свитолина разомнутся на старте Australian Open
  • 4.54
    •
  • 21:57
    • Российские гандболисты сыграли вничью с Германией на ЧМ в Берлине
  • 21:31
    • «Аталанта» вышла в четвертьфинал Кубка Италии
  • 21:14
    • Хавбек ЦСКА проходит сбор с «Арсеналом»
    Мария Шарапова Теннис Australian Open. Шарапова, Павлюченкова, Хачанов и Федерер вышли во второй кругПодробности первого дня поединков Открытого чемпионата Австралии Вчера в 11:380
  • 21:02
    • Морозова заменит Васнецову в сборной России на этапе КМ в Рупольдинге
  • 20:43
    • «Краснодар» в контрольном матче обыграл сборную Китая
  • 12:04
    • Дюков является единственным кандидатом на пост президента РФС
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет новичкам
    • сделать ставку
  •  Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РФПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЧМ-2018АПЛБундеслигаПримераСерия АЛига 1ФНЛ
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие