«Рома» одержала домашнюю победу над «Сассуоло»

В матче 18-го тура итальянской Серии Аодержала домашнюю победу надсо счетом 3:1.

На 8-й минуте в ворота гостей был назначен пенальти, который реализовал полузащитник «Ромы» Диего Перотти.

На 23-й минуте чешский нападающий Патрик Шик удвоил преимущество римской команды, а хавбек Николо Дзаньоло забил третий гол на 59-й минуте.

Единственный гол «Сассуоло» на свой счёт записал на 90-й минуте нападающий Хоума Бабакар.

«Рома» набрала 27 очков и поднялась на 7-е место в турнирной таблице чемпионата Италии. «Сассуоло» с 25 очками располагается на 11-м месте.

В других матчах 18-го тура «Торино» дома разгромил «Эмполи» со счётом 3:0, а СПАЛ и «Удинезе» не смогли выявить победителя (0:0). 0