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    «Рома» одержала домашнюю победу над «Сассуоло»

    Серия A Футбол Италии Сассуоло Рома Календарь Серии А
    В матче 18-го тура итальянской Серии А «Рома» одержала домашнюю победу над «Сассуоло» со счетом 3:1.

    «Рома»
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    На 8-й минуте в ворота гостей был назначен пенальти, который реализовал полузащитник «Ромы» Диего Перотти.

    На 23-й минуте чешский нападающий Патрик Шик удвоил преимущество римской команды, а хавбек Николо Дзаньоло забил третий гол на 59-й минуте.

    Единственный гол «Сассуоло» на свой счёт записал на 90-й минуте нападающий Хоума Бабакар.

    «Рома» набрала 27 очков и поднялась на 7-е место в турнирной таблице чемпионата Италии. «Сассуоло» с 25 очками располагается на 11-м месте.

    В других матчах 18-го тура «Торино» дома разгромил «Эмполи» со счётом 3:0, а СПАЛ и «Удинезе» не смогли выявить победителя (0:0). 0

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