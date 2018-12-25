«Милан» обжалует в CAS наказание УЕФА

обжалует в Спортивном арбитражном суде Лозанны (CAS) наказание со стороны УЕФА за нарушение правил финансового фэйр-плей.

Об этом сообщает официальный сайт «Милана».

«Приняв к сведению решение, вынесенное Судебной палатой УЕФА, "Милан" выражает свое разочарование и объявляет, что обжалует это решение в Спортивном арбитражном суде Лозанны, — говорится на официальном сайте миланского клуба.

Напомним, "Милан" был оштрафован на 12 миллионов евро. Также УЕФА ограничил заявку "Милана" в еврокубках на ближайшие два сезона до 21 футболиста. До лета 2021 года "Милан" обязан вернуться к требованиям финансового фэйр-плей, иначе будет отстранен от участия в еврокубках.

Отметим, что прошлым летом "Милан" уже обращался в CAS, когда был отстранен от участия в еврокубках, и сумел добиться отмены этого решения в CAS. 0