Кейн: Мы знаем, что способны победить дортмундскую «Боруссию»

Нападающий «Тоттенхэма»прокомментировал результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов.

Напомним, «Тоттенхэм» в плей-офф Лиги чемпионов сыграет против дортмундской «Боруссии».

«Дортмундская "Боруссия" — это топ-команда. У них великолепный стадион, невероятная поддержка болельщиков. Это будет сложно.

Они прекрасно выступают в этом сезоне бундеслиги и находятся в отличной форме. Нам достался сложный соперник, но мы знаем, что способны победить их.

У нас были хорошие результаты в Лиге чемпионов, особенно на выезде.

Посмотрите, в прошлом сезоне мы сыграли вничью с "Реалом" (1:1), обыграли "Боруссию" (2:1), сыграли вничью с "Ювентусом" (2:2).

В этом сезоне мы добились хорошего результата и с "Барселоной" (1:1).

У нас есть опыт, мы играли в Германии, знаем, как добиться там результата и должны сделать это снова», — цитирует Кейна пресс-служба лондонского клуба. 0