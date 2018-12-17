ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Лерой Сане и Габриэл ЖезусЖеребьевка ЛЧ: везение «Сити», Клопп в Германии и сложный тест для Роналду
  • 15:01
    • Жеребьёвка 1/16 финала Лиги Европы 2018/2019. Онлайн
  • 15:35
    • «Краснодар» сыграет с «Байером», «Зенит» — с «Фенербахче»
  • 14:01
    • Жеребьёвка 1/8 финала Лиги чемпионов 2018/2019. Онлайн
  • 21:00
    • Овечкин — первая звезда недели в НХЛ
  • 19:45
    • Геркус уйдет с поста гендиректора «Локомотива» до конца 2018 года
    Все новости спорта

    Кейн: Мы знаем, что способны победить дортмундскую «Боруссию»

    Тоттенхэм Футбол Англии Боруссия Д Футбол Германии Лига чемпионов Календарь Лиги чемпионов
    Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн прокомментировал результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов.

    Гарри Кейн
    Гарри Кейн
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    Напомним, «Тоттенхэм» в плей-офф Лиги чемпионов сыграет против дортмундской «Боруссии».

    «Дортмундская "Боруссия" — это топ-команда. У них великолепный стадион, невероятная поддержка болельщиков. Это будет сложно.

    Они прекрасно выступают в этом сезоне бундеслиги и находятся в отличной форме. Нам достался сложный соперник, но мы знаем, что способны победить их.

    У нас были хорошие результаты в Лиге чемпионов, особенно на выезде.

    Посмотрите, в прошлом сезоне мы сыграли вничью с "Реалом" (1:1), обыграли "Боруссию" (2:1), сыграли вничью с "Ювентусом" (2:2).

    В этом сезоне мы добились хорошего результата и с "Барселоной" (1:1).

    У нас есть опыт, мы играли в Германии, знаем, как добиться там результата и должны сделать это снова», — цитирует Кейна пресс-служба лондонского клуба. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Спаллетти взял ответственность на себя. «Интер» провалил задачу
  • 14/12/2018 в 16:35
    •
  • Прогноз
  • «Алавес» — «Атлетик»
  • 1.91
  • Сегодня в 23:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Вернется ли «Лацио» к победам?
  • «Аталанта» — «Лацио». Прогноз и ставки
  • 3.75
    •
  • Как завершится дерби басков?
  • «Алавес» — «Атлетик». Прогноз и ставки
  • 1.91
    •
  • «Коламбус» и «Вегас» сыграют от обороны
  • «Коламбус» — «Вегас». Прогноз и ставки
  • 2.22
    •
    Все прогнозы
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Марио Фернандес Футбол Трансферный дайджест. 11-17 декабряКому нужен защитник ЦСКА, кто нацелился на хавбека «Барселоны»,куда податься аргентинскому таланту «Боки Хуниорс» и другие трансферные новости последних дней 15:300
  • 13:38
    • Фанаты «Тоттенхэма» побывали на новом стадионе команды
  • 11:43
    • WBO ввела новый чемпионский пояс
  • 10:56
    • Россия уступила США в финале Мирового кубка вызова
    «Челси» закрепился на 4-м месте АПЛ Футбол Азар вернул себе статус лидера «Челси»Реакция прессы на матч «Брайтон» — «Челси» 04:100
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. КХЛ и матч «Лацио» в Бергамо
  • 4.17
    •
  • 19:58
    • Кейн: Мы знаем, что способны победить дортмундскую «Боруссию»
  • 19:33
    • Радимов: «Зениту» мог достаться кто-нибудь и попроще «Фенербахче»
  • 19:17
    • Луческу: Так плохо «Фенербахче» еще никогда не играл
    Андрей Свечников Хоккей НХЛ. Шайбы Кучерова и Свечникова, ассисты Голдобина и ВасилевскогоРезультаты матчей НХЛ 17 декабря 10:010
  • 10:44
    • Окриашвили покинул «Краснодар»
  • 18:58
    • «Зенит» — явный фаворит пары с «Фенербахче», уверен Орлов
  • 18:47
    • Спортивный директор «Фенербахче»: В отличие от прошлого года, «Зенит» проводит хороший сезон
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет всем
    • сделать ставку
  •  Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РФПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЧМ-2018АПЛБундеслигаПримераСерия АЛига 1ФНЛ
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие