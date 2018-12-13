«Бенфика» — «АЕК Афины»: счет матча 1:0, обзор голов

Лиссабонскаяодержала победу над афинском(1:0) в домашнем матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

На 87-й минуте афинцы остались в меньшинстве — полузащитник Константинос Галанопулос получил две желтые карточки за 5 минут.

А на 88-й минуте испанский защитник «Бенфики» Алехандро Гримальдо забил единственный мяч в этом матче.

«Бенфика» с 7 очками заняла третье место в группе Е и вышла в Лигу Европы, а АЕК занял четвертое место — 3 очка.