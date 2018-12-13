«Бенфика» — «АЕК Афины»: счет матча 1:0, обзор голов

На 87-й минуте афинцы остались в меньшинстве — полузащитник Константинос Галанопулос получил две желтые карточки за 5 минут.
А на 88-й минуте испанский защитник «Бенфики» Алехандро Гримальдо забил единственный мяч в этом матче.
«Бенфика» с 7 очками заняла третье место в группе Е и вышла в Лигу Европы, а АЕК занял четвертое место — 3 очка.
Лига чемпионов. Группа Е
«Бенфика» (Португалия) — АЕК (Греция) — 1:0 (0:0)
Гол: Гримальдо, 88«Бенфика»: Влаходимос, Жардел, Андре Алмейда, Гримальдо, Рубен Диаш, Пиззи (Серви, 59), Жоау Фелиш (Кастильо, 77), Фернандеш, Семеду, Сеферович, Рафа Силва (Живкович, 35)АЕК: Баркас, Чигринский, Чосич, Хулт, Иконому, Бакакис, Моран (Галу, 77), Галанопулос, Клонаридис (Янниотас, 61), Понсе, Бойе (Манталос, 68)Предупреждения: Рубен Диаш, 37. Хулт, 73. Галанопулос, 82Удаление: Галанопулос, 87