«Эйбар» и «Леванте» забили восемь голов

сыграл вничью с(4:4) в матче 15-го тура чемпионата Испании.

Шарлес оформил дубль twitter.com/sdeibar 100% Высокие коэффициенты Играть!

В составе «Эйбара» голами отметились нападающий Серхи Энрич, полузащитник Гонсало Эскаланте и форвард Шарлес, оформивший дубль. За команду из Валенсии забили защитники Робер и Антонио Гарсия, а также полузащитник Хосе Моралес и нападающий Борха Майораль, забивший к концовке встречи.

«Эйбар» набрал 19 очков и занимает 13-е место. У «Леванте» 22 очка и шестое место. В следующем туре «Эйбар» примет «Валенсию», а «Леванте» — «Барселону».