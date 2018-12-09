«Эйбар» и «Леванте» забили восемь голов

Шарлес оформил дубль
twitter.com/sdeibar
В составе «Эйбара» голами отметились нападающий Серхи Энрич, полузащитник Гонсало Эскаланте и форвард Шарлес, оформивший дубль. За команду из Валенсии забили защитники Робер и Антонио Гарсия, а также полузащитник Хосе Моралес и нападающий Борха Майораль, забивший к концовке встречи.
«Эйбар» набрал 19 очков и занимает 13-е место. У «Леванте» 22 очка и шестое место. В следующем туре «Эйбар» примет «Валенсию», а «Леванте» — «Барселону».
Примера. 15-й тур
«Эйбар» — «Леванте» — 4:4 (1:2)
«Эйбар»: Риесго, Анхель, Оливейра, Рамис (Арбилья, 83), Сасета, Эскаланте, Орельяна (Бласис, 72), Диоп, Пенья, Энрич (Гарсия, 76), Шарлес«Леванте»: Оласабаль, Гарсия (Боатенг, 87), Робер, Чема, Кабако (Коке, 70), Кампанья, Барди, Рочина, Моралес, Хасон, Марти (Майораль, 70)Предупреждения: Эскаланте, Анхель, — Тоно, Кампанья